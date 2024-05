Fatale Unfälle: In diesem Kärntner Bezirk gab es die meisten Todesopfer

30 Menschen kamen im Vorjahr bei Verkehrsunfällen in Kärnten ums Leben. Zwischen den Bezirken gab es bei den tödlichen Verkehrsunfällen große Unterschiede, wie eine aktuelle VCÖ-Analyse auf Basis von Daten der Statistik Austria zeigt. Während in den Bezirk Spittal an der Drau ein Todesopfer zu beklagen war und in den Bezirken Wolfsberg und Klagenfurt Land so wie in den Städten Villach und Klagenfurt jeweils zwei Menschen, kamen im Bezirk St. Veit an der Glan acht Menschen im Straßenverkehr ums Leben. Es handelt sich also um den Bezirk mit den meisten tödlichen Unfällen. In sechs Bezirken (Hermagor, St. Veit an der Glan, Villach Land, Völkermarkt, Wolfsberg, Feldkirchen) und in Villach nahm die Zahl der Verkehrstoten im Vergleich zum Jahr 2022 zu.

Zahl der Todesopfer gestiegen, Zahl der Schwerverletzten gesunken

Während die Zahl der Verkehrstoten im Vorjahr in Kärnten um neun gestiegen ist, ist die Zahl der Schwerverletzten um 59 gesunken. Aber mit 507 war die Zahl der Schwerverletzten auch im Vorjahr hoch. Die höchste Anzahl an Schwerverletzten verzeichnete der Bezirk Spittal an der Drau mit 100, vor der Stadt Villach mit 71 und dem Bezirk Villach Land mit 65. „Ein zentraler Faktor, ob es überhaupt zu einem Unfall kommt und auch den Schweregrad der Folgen bestimmt, ist die Geschwindigkeit. Ein niedrigeres Tempo bedeutet nicht nur einen kürzeren Anhalteweg, wodurch das Unfallrisiko sinkt. Ist das Tempo niedriger sinkt auch im Fall eines Unfalls die kinetische Energie, die bei einem Zusammenstoß frei wird und die Unfallschwere wesentlich beeinflusst“, erklärt VCÖ-Expertin Katharina Jaschinsky.

Maßnahmen für mehr Sicherheit

In Städten und Gemeinden wiederum sei die Verkehrssicherheitsarbeit an den Schwächsten im Verkehr auszurichten. Das seien Fußgängerinnen und Fußgänger, insbesondere ältere Menschen und Kinder. „Ein Verkehrssystem, das für ältere Menschen und Kinder sicher ist, ist für alle anderen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer auch sicher. Wir dürfen eines nicht vergessen: Wo Menschen unterwegs sind passieren Fehler. Umso wichtiger ist es, das Verkehrssystem so zu gestalten, dass Fehler möglichst keine fatalen Folgen haben“, stellt Jaschinsky fest. Verkehrsberuhigung, mehr Tempo 30 statt 50, übersichtliche Kreuzungen und Straßenübergänge, ausreichend breite Gehwege seien wirksame Maßnahmen, um die Sicherheit für Fußgängerinnen und Fußgänger in den Gemeinden und Städten zu erhöhen.

Online-Karte für Verkehrsplanung

Aber auch außerhalb des Ortsgebiets müsse die Verkehrsplanung stärker auf Fußgängerinnen und Fußgänger Rücksicht nehmen. „Wenn beispielsweise bei einer Bus-Haltestelle entlang einer Freilandstraße eine sichere Straßenquerung oder ein Gehweg zur Haltestelle fehlt, dann ist das eine Gefahrenstelle, die zu beseitigen ist“, stellt Jaschinsky fest. Der VCÖ bietet derzeit Bürgern die Möglichkeit an, Straßenabschnitte, wo es Verbesserungen für Fußgängerinnen und Fußgänger braucht, in einer Online-Karte einzutragen. Die Einträge werden gesammelt an die jeweils zuständige Gemeinde oder Stadt übermittelt. Für Jugendliche und junge Erwachsene sind zudem Nachtbusse und Anrufsammeltaxis eine wichtige Maßnahme, um schwere Unfälle insbesondere am Wochenende zu verhindern, betont der VCÖ.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.05.2024 um 16:13 Uhr aktualisiert