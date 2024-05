Autofahrer aufgepasst: Hohe Geldstrafen bei Verkehrssünden im Ausland

Der Sommer naht und mit ihm die Reisefreude vieler Urlauber. Doch wer im Ausland die Verkehrsregeln missachtet, kann schnell tiefer in die Tasche greifen als erwartet. Die jüngste EU-Richtlinie zur grenzüberschreitenden Verfolgung von Verkehrsdelikten rückt dabei ins Blickfeld. ÖAMTC-Juristin Verena Pronebner mahnt zur Vorsicht: „Was in der Heimat tabu ist, sollte es jedenfalls auch im Ausland sein.“

Fahrzeugbeschlagnahmung bei Alkofahrt in Italien

Die Konsequenzen für Verkehrsverstöße im Ausland können drastisch sein. „Bei Fahrten unter Alkoholeinfluss drohen drastische Folgen“, warnt Pronebner. In Italien kann eine Alkoholisierung am Steuer von mindestens 1,5 Promille sogar zur Beschlagnahmung des Fahrzeugs führen. In Spanien drohen bei einer Alkoholisierung von 1,2 Promille bereits drei Monate Freiheitsstrafe. Generell hat man es bei Überschreitung der (meist 0,5) Promillegrenze mit hohen Geldstrafen zu tun – so sind es in Deutschland, Italien und Spanien 500 Euro aufwärts.

Promillegrenzen und Strafen in Europa: Ein Überblick

Wer im Ausland mit dem Auto unterwegs ist, sollte nicht nur die Verkehrsregeln, sondern auch die Promillegrenzen kennen. Die Strafen für Verstöße können je nach Land unterschiedlich hoch ausfallen. Hier ein Überblick über die Promillegrenzen und Strafen in verschiedenen europäischen Ländern:

Italien: Promillegrenze am Steuer: 0,5 Promille – Strafen ab 545 Euro

Slowenien: Promillegrenze am Steuer: 0,5 Promille – Strafen ab 300 Euro

Kroatien: Promillegrenze am Steuer: 0,5 Promille – Strafen ab 390 Euro

Spanien: Promillegrenze am Steuer: 0,5Promille – Strafen ab 500 Euro

Deutschland: Promillegrenze am Steuer: 0,5 Promille – Strafen ab 500 Euro

Frankreich: Promillegrenze am Steuer: 0,5 Promille – Strafen ab 135 Euro

Raserei in Skandinavien besonders teuer

Auch für Tempoverstöße muss man tief in die Geldbörse greifen. Insbesondere in Skandinavien sind Geschwindigkeitsüberschreitungen kostspielig: In Norwegen muss man bei einer Überschreitung von 20 km/h mindestens 620 Euro zahlen, in Schweden ab 215 Euro und in Finnland mindestens 200 Euro.

Falschparken im Ausland kann teuer werden

Beim Falschparken ist Vorsicht geboten, denn auch hier können die Strafen empfindlich sein. In Spanien werden bis zu 200 Euro fällig. „Nicht nur Parken an unerlaubter Stelle, sondern auch ohne Ticket kann teuer werden“, erklärt die ÖAMTC-Expertin.

Strafen möglichst vor Ort bezahlen

Um die Sicherheit auf europäischen Straßen zu verbessern, wird ab 2026 eine Überarbeitung der EU-Richtlinie zur grenzüberschreitenden Verfolgung von Verkehrsdelikten umgesetzt. Diese soll den Datenaustausch zwischen den EU-Ländern erleichtern und private Inkassounternehmen einschränken. „Das ist eine erfreuliche Entwicklung für alle Autofahrer“, schließt Pronebner.

Neue EU-Richtlinie zur grenzüberschreitenden Verfolgung

„Bekommt man im Ausland eine Strafe, ist es am effizientesten, diese gleich vor Ort zu begleichen“, rät Pronebner. In einigen Ländern werden sogar Rabatte gewährt, wenn man rasch zahlt. Offene Strafen aus dem EU-Ausland können in Österreich zwangsweise eingetrieben werden. Mehr Informationen erfährst du hier.