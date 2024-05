„Klimakleber“ von Autofahrer angefahren und attackiert

Am heutigen Samstag, dem 18. Mai 2024, sorgten Mitglieder der Klimaaktivistengruppen „Letzte Generation“ und „Extinction Rebellion“ in Lustenau und Hohenems für ein Verkehrschaos. An zwei verschiedenen Standorten in Grenznähe zur Schweiz blockierten insgesamt 15 Demonstranten den Verkehr.

Klimaaktivisten blockieren Kreisverkehr

In Hohenems versperrten sie den Kreisverkehr der Autobahnauffahrt, was zu erheblichen Störungen auf der A14 und der Diepoldsauerstraße führte. „Innerhalb kürzester Zeit entstand eine massive Verkehrsstörung auf der Autobahn (A14) sowie der Diepoldsauerstraße und brachte den gesamten Verkehr in diesem Bereich zum Erliegen. Verkehrsumleitende Maßnahmen waren letztendlich nur bedingt möglich. Aufgebrachte Passanten bzw. Autofahrer versuchten zum Teil die Aktivisten zu entfernen, was die Versammlungsteilnehmer nicht von ihrem Protest abbringen konnte. Ein Demonstrant wurde von einem Auto leicht touchiert, als der Lenker seine Fahrt fortsetzen wollte. Die Versammlung wurde von der Vertreterin der BH Dornbirn aufgelöst“, heißt es seitens der Polizei

Aktivisten müssen von Fahrbahn getragen werden

Trotz der Auflösung der Versammlung durch die Behörden weigerten sich die Aktivisten, den Versammlungsort zu verlassen, was dazu führte, dass sie von den Beamten von der Fahrbahn weggetragen werden mussten. Währenddessen erlitten drei Aktivisten leichte Verletzungen durch Handlungen von Passanten und Autofahrern, die versuchten, die Blockade zu durchbrechen. Ein Aktivist wurde kurzzeitig festgenommen. In Lustenau blockierten weitere acht Teilnehmer den Grenzübergang und verursachten eine vollständige Verkehrsblockade. Die Behörden lösten die Versammlung schließlich auf, bevor größere Störungen entstehen konnten. Der Einsatz erforderte die Präsenz von 30 Polizisten.