Bauer sucht Frau: Kärntner Seppi auf der Suche nach der großen Liebe

Veröffentlicht am 18. Mai 2024, 18:53 / ©ERNST KAINERSTORFER

ATV-Amor Arabella Kiesbauer stellt zum Start der 21. Staffel von „Bauer such Frau“ die 15 Kandidaten und Kandidatinnen vor, die sich auf das größte Liebesabenteuer ihres Lebens einlassen. In den beiden Vorstellungsfolgen am 29. Mai und 5. Juni, jeweils um 20.15 Uhr auf JOYN und ATV, präsentieren sich 15 Bauern und Bäuerinnen dem TV-Publikum. Unter ihnen ist auch Seppi „der sehnsüchtige Gailtaler“. Der 31-jährige Kärntner möchte endlich die große Liebe finden.

Das sind die Singles der neuen Bauer sucht Frau Staffel

Mit dabei ist auch Bäuerin Kathi (27) aus Niederösterreich. Ihre Alpakazucht ist die große Leidenschaft der hilfsbereiten und abenteuerlustigen Frau. Mit ihrem Traummann will sie auch eine eigene Familie gründen. Salzburger Bernhard (31) sehnt sich nach einer Frau, die sein Herz im Sturm erobert und mit ihm die Liebe zur Landwirtschaft teilt. Zillertaler Lukas (33) ist sportlich und ernährungsbewusst und hat zwei starke Schultern zum Anlehnen für die zukünftige Frau an seiner Seite, die treu, hilfsbereit, und tierlieb sein sollte.

Sie suchen bei der 21. Staffel von „Bauer sucht Frau“ nach der großen Liebe: Seppi – der sehnsüchtige Gailtaler (31 Jahre) aus dem Bezirk Hermagor (Kärnten)

(27 Jahre) aus dem Bezirk Deutschlandsberg (Steiermark) Peter – der gesellige Weststeirer (30 Jahre) aus dem Bezirk Deutschlandsberg (Steiermark)