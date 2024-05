Zwei alpine Notlagen binnen weniger Stunden: Bergrettung im Dauereinsatz

Am Samstag

Veröffentlicht am 18. Mai 2024

Ein sonniger Tag am „Vorderen Gosausee“ wurde für drei Kletterfreunde zu einem unerwarteten Abenteuer. Ein 38-jähriger Deutscher aus Wien und zwei seiner Begleiter, darunter ein 39-jähriger Wiener und ein 47-jähriger Deutscher, wagten sich in den Laserer Alpin Klettersteig. Dieser Klettersteig, mit der Schwierigkeit C bewertet, verspricht Adrenalin und Nervenkitzel für erfahrene Bergsteiger. Doch schon im ersten Drittel des Steigs übermannte den 38-jährigen Deutschen die Angst, und er konnte nicht weiter. Glücklicherweise bemerkten vorbeikommende Wanderer seine Notlage und alarmierten über den Notruf 140 die Bergrettung. Schnell eilten die Bergretter der Ortsstelle Gosau zur Hilfe und brachten den ängstlichen Kletterer sicher auf den Wanderweg zurück. Seine beiden Begleiter konnten eigenständig den Steig verlassen und gemeinsam mit ihrem geretteten Freund zum Ausgangspunkt zurückkehren. Ein glückliches Ende einer beängstigenden Situation, bei der niemand verletzt wurde.

Erneute Alpine Notlage am Mahdlgupf

Wenige Stunden später wurde die Ruhe am Mahdlgupf in der Gemeinde Steinbach am Attersee jäh unterbrochen, als eine 37-jährige Bulgarin aus Wien und ihre beiden Freunde einen anspruchsvollen Klettersteig erklimmen wollten. Der Klettersteig mit der Bewertung D/E verspricht erfahrenen Bergsteigern eine Herausforderung. Doch für die Bulgarin wurden die Strapazen zu viel. Schon während des Aufstiegs schwanden ihre Kräfte, und sie verlor mehrmals beinahe den Halt. Als die Situation kritisch wurde, griffen sie und ihre Begleiter zum Notruf. Gegen 16.30 Uhr erreichte der Hilferuf die Rettungskräfte, die sofort handelten. Die 37-Jährige wurde mit einem Hubschrauber der Flugpolizei aus ihrer misslichen Lage gerettet und sicher ins Tal gebracht. Währenddessen setzten ihre beiden Begleiter den Aufstieg fort und erreichten schließlich den Gipfel. Glücklicherweise endete auch dieser Einsatz ohne verletzen Personen.