„Halt“-Schild übersehen: 84-jähriger E-Biker schwer verletzt

Am Samstagnachmittag, dem 18. Mai 2024, kam es in Gleinstätten zu einem Zusammenstoß zwischen einem 84-jährigen E-Bike-Fahrer aus dem Bezirk Graz-Umgebung und einem 69-jährigen Motorradfahrer aus Klagenfurt. Der E-Bike-Fahrer überquerte die Gündorfer Straße, ohne das „Halt“-Schild zu beachten, während der Motorradfahrer in südlicher Richtung auf derselben Straße unterwegs war. „Laut Zeugenaussagen missachtete er dabei das Vorschriftszeichen „Halt“ und fuhr ohne anzuhalten in die L615 ein“, gibt die Polizei bekannt.

Beide Beteiligten ins LKH eingeliefert

Die Kollision führte dazu, dass beide Fahrer zu Boden geschleudert wurden und Verletzungen erlitten. Der 84-jährige wurde schwer verletzt und per Rettungshubschrauber Christophorus 12 ins Krankenhaus geflogen, während der 69-jährige mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Rettungsdienst ins LKH Wagna gebracht wurde.