Der Pfingstsonntag lässt die Sonne in Kärnten strahlen

„In Unterkärnten bleiben Wolken den ganzen Tag in der Minderheit. In Oberkärnten und Richtung Osttirol können die Quellwolken im Laufe des späteren Nachmittages für einzelne Regenschauer sorgen“ so wie Wettervorhersage der GeoSphere. Auch der Wind weht eher schwach. In der Früh herrschen Temperaturen zwischen 7 und 11 Grad. Im Laufe des Tages steigt die Temperatur auf bis zu 25 Grad.