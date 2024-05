Schwer verletzt: Onkel und Neffe bei Tandemflug 30 Meter abgestürzt

Veröffentlicht am 18. Mai 2024, 22:57 / ©5 Minuten

Um 13.40 Uhr dürfte der 55-Jährige in zu geringer Höhe ein sogenanntes Acromanöver geflogen sein. Dies misslang jedoch und der Schirm konnte keine Luftströmung mehr aufnehmen. Der 55-Jährige stürzte dann mit seinem 20-jährigen Passagier aus rund 20 bis 30 Metern in nahezu freiem Fall auf den Boden. Die beiden Männer wurden schwer verletzt und jeweils mit dem Notarzthubschrauber in das Klinikum nach Rosenheim bzw. ins Bezirkskrankenhaus Kufstein geflogen.