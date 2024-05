Pilot (56) stirbt bei Absturz mit Segelflieger in KÃ¤rnten

Bei einer großangelegten Suchaktion standen am Samstag mehrere Polizeistreifen, die Bergrettung Ferlach, der Polizeihubschrauber Libelle und der Rettungshubschrauber C11 im Einsatz. Ein 56-jähriger Klagenfurter war gegen 13.30 Uhr mit seinem Segelflieger am Flughafen Klagenfurt zu einem Privatflug aufgebrochen und nicht mehr zurückgekehrt. „Gegen 16.40 Uhr ging bei der Austro Control ein Notsignal des Segelfliegers ein. Da der Pilot trotz mehrerer Versuche nicht erreichbar war, wurde eine Suchaktion gestartet“, teilt man seitens der Polizei mit.

Jede Hilfe kam zu spät

Gegen 20 Uhr entdeckte die Besatzung des C11 den abgestürzten Segelflieger in einem Kar auf der Nordseite des Weinasch in der Gemeinde Feistritz im Rosental (Bezirk Klagenfurt-Land). Für den Piloten kam jede Hilfe zu spät. „Er wurde bei dem Absturz getötet“, heißt es seitens der Beamten. Laut derzeitigem Ermittlungsstand flog der Mann vom Klagenfurter Flughafen über die Karawanken in den slowenischen Luftraum und stürzte beim Rückflug auf österreichischem Staatsgebiet ab. „Aufgrund der starken Fallwinde und der eintretenden Dunkelheit wird die Bergung und die Untersuchung des Unfallwracks gemeinsam mit der Flugunfallkommission bei Tageslicht am 19. Mai 2024 fortgesetzt“, so die Polizisten abschließend.