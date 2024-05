Mann von Brücke in Tirol gestoßen: Polizei auf der Suche nach Zeugen

Veröffentlicht am 19. Mai 2024, 06:32 / ©5min.at

Der Zwischenfall soll sich am Freitagabend zwischen 21 und 21.30 Uhr im Bereich der Innbrücke in der Tiroler Stadt Kufstein ereignet haben. Der stark alkoholisierte, 22-jährige Deutsche wurde dort laut erstem Ermittlungsstand der Polizei von vier bis fünf bislang unbekannten Männern angesprochen. In der Folge hätten diese ihn körperlich attackiert und über das Brückengeländer gestoßen. Nach dem Sturz über die zirka sieben Meter abfallende Böschung habe der Mann kurzzeitig das Bewusstsein verloren.

Schwer verletzt

In der Folge fuhr er zunächst selbstständig nachhause und begab sich dann aufgrund der Schmerzen ins Bezirkskrankenhaus Kufstein. „Dort wurde er wegen der Schwere der Verletzungen stationär aufgenommen“, teilt die Tiroler Polizei mit, die nun um zweckdienliche Hinweise aus der Bevölkerung bittet.