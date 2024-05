Haustier-Studie: Österreich ist eindeutig ein Katzenland

Die Erhebung zeigt, dass die Anzahl der Katzen, die über zehn Jahre alt sind, im Vergleich zu 2019 von 32 auf 36 Prozent gestiegen ist. In über zwölf Prozent der Haushalte leben Katzen, die sogar schon älter als 15 Jahre sind. Bei den Hunden ist die Zahl der älteren Tiere, also jenen, die über zehn Jahre alt sind, im Vergleich zu 2022 von 27 auf 30 Prozent gestiegen.

Kärnten und Steiermark

In Kärnten und in der Steiermark befinden sich 22 Prozent der österreichischen Haushalte mit Tierbesitz, das ist gegenüber 2022 eine Steigerung um ein Prozent. Damit ist man knapp hinter Niederösterreich und Burgenland, exklusive Wien mit 25 Prozent und Oberösterreich und Salzburg mit 24 Prozent auf dem dritten Rang.

„Katzenland“ Österreich

Insgesamt genießen die Österreicher am liebsten die Gesellschaft einer Katze: In 28 Prozent der österreichischen Haushalte leben 2,019 Millionen Mietzen, während 17 Prozent der Haushalte einen oder mehrere Hunde halten, insgesamt 836.000 Hunde. Es muss aber nicht immer Katze oder Hund sein: In 14 Prozent der Haushalte leben andere Haustiere, also etwa Hasen, Schildkröten, Zierfische oder Vögel. Diese Zahl hat seit 2022 um zwei Prozent leicht abgenommen. Die knapp über zwei Millionen Katzen in Österreich sind gut verteilt auf ganz Österreich, nur Wien liegt etwas abgeschlagener zurück, und überdurchschnittlich in Haushalten mit mehreren Personen und mittlerem Alter vertreten. Katzenhaushalte haben überdurchschnittlich oft Kinder und sind berufstätig.

