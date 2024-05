Tutto Gas: Feierlaune in Lignano auch am Samstag ungebrochen

Veröffentlicht am 19. Mai 2024, 07:30 / ©5 Minuten

Trotz verschärfter Vorschriften und trüber Wettervorhersagen zog es auch heuer wieder tausende Urlaubsgäste über Pfingsten nach Lignano. Unter dem Motto „Tutto Gas“ wird gefeiert, was das Zeug hält. „Komplette Eskalation, weil das ist nur einmal im Jahr“, beschreibt es ein 5 Minuten Leser treffend. Auch die Polizei hat alle Hände voll zu tun.

©Privat / KK | Tagsüber entspannen die Feierlustigen am Strand. ©5 Minuten | Nachts verlagert sich die Party in die Innenstadt.

Polizei im Dauereinsatz

Neben den örtlichen Beamten stehen auch heuer wieder zig private Sicherheitskräfte und zwei Kärntner Polizisten in Lignano im Einsatz. Gegenüber der Kleinen Zeitung spricht der Kärntner Polizist Martin Macor bereits von mehreren Ordnungsstörungen, Drogendelikten und Körperverletzungen. Dennoch würden sich die Ausschreitungen im Hinblick auf die Menge an Touristen noch relativ in Grenzen halten.

©5 Minuten | Lokalaugenschein: Auch am Samstagabend ging es in Lignano heiß her.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.05.2024 um 07:50 Uhr aktualisiert