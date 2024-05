Schwerer Verkehrsunfall erschüttert Buch: Vier Verletzte bei Auto-Crash

Eine 53-jährige Österreicherin war mit ihrem Auto in Richtung Schwaz unterwegs, während ihre 79-jährige Mutter auf dem Beifahrersitz saß. Gleichzeitig fuhren ein 61-jähriger Österreicher und eine 63-jährige Österreicherin von Schwaz in Richtung Buch. Infolge eines möglichen Überholmanövers, das noch nicht eindeutig geklärt ist, kam es zu einer verhängnisvollen Begegnung: Die 53-jährige Fahrerin musste ihrem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen und geriet dabei an den äußersten rechten Fahrbahnrand, kollidierte mit der Leitschiene und löste eine Kettenreaktion aus.

Sehr schwierige Rettung

Der entgegenkommende 61-jährige Fahrer prallte daraufhin mit dem Auto der 63-jährigen Frau zusammen, während diese ihrerseits mit dem Fahrzeug der 53-Jährigen kollidierte. Die Wucht des Aufpralls schleuderte beide Fahrzeuge in die angrenzende Wiese. Die Rettung gestaltete sich schwierig: Die Feuerwehr musste die eingeklemmte 63-Jährige mittels Bergeschere befreien, während der 61-Jährige von Ersthelfern aus seinem Fahrzeug im Bachbett geborgen wurde.

Vier Verletzte: zwei davon schwer

Bei diesem tragischen Vorfall wurden zwei Personen schwer und zwei weitere unbestimmten Grades verletzt. Die 63-jährige Frau wurde per Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen, während der 61-Jährige sowie die 53-Jährige und ihre Mutter ins Bezirkskrankenhaus Schwaz gebracht wurden. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften stand im Einsatz, darunter Polizei, Rettungsdienst, Feuerwehr, Wasserrettung und Straßenmeisterei. Die B171 musste für die Unfallaufnahme vollständig gesperrt werden, wobei eine Umleitung eingerichtet wurde. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Sicherstellung der drei beteiligten Fahrzeuge zur Klärung des Unfallhergangs an.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.05.2024 um 08:41 Uhr aktualisiert