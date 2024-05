Motorrad fährt auf Menschenmenge zu: Polizist reagierte sofort

Wilde Szenen spielten sich in der Nacht auf Sonntag im Ortsgebiet von Rennweg im Bezirk Spittal an der Drau ab. Ein 19-jähriger Motorradlenker lenkte dort sein nicht zum Verkehr zugelassenes MX-Motorrad mitten in eine Ansammlung von mehreren Menschen. „Ein 38-jähriger Polizeibeamter bemerkte das und versuchte ihn an der Weiterfahrt hindern“, heißt es dazu seitens der Polizei. Mehrmals forderte er den Lenker auf, das Motorrad abzustellen und abzusteigen. Als dieser versuchte zu flüchten, verhinderte der Polizist die Flucht mit reiner Körperkraft! In der Folge kamen beide zu Sturz.

Festgenommen

Der Motorradlenker wurde in der Folge von weiteren Beamten festgenommen und verletzt ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert. „Ein Alkomatentest wurde von ihm verweigert“, so die Polizei. Auch der Polizeibeamte wurde verletzt. Der Motorradlenker wird nach Abschluss der Erhebungen angezeigt.