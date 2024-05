Verzweifelte Suche: Drama nach Boot-Party

Fünf Personen im Alter von 25 und 53 Jahren feierten nachts unbeschwert auf einem Boot. Beim Verlassen des Bootes stürzte einer über einen schwimmenden Steg plötzlich ins Wasser, wobei er von den Anderen herausgezogen wurde.

Frau suchte alkoholisierten Lebensgefährten

Während sie sich in Richtung des Arealausgangs begaben, verlor eine Frau plötzlich ihren Lebensgefährten aus den Augen und geriet in Panik, da sie befürchtete, dass er möglicherweise auch in die Donau gefallen sein könnte. Aufgrund einer starken Alkoholisierung und Panik konnten keine näheren Angaben erfolgen. Letztendlich konnte die gesuchte Person auf einem Boot an Land, ebenfalls stark alkoholisiert, aufgefunden werden. Neben den Polizeistreifen samt Hund waren die Freiwilligen Feuerwehren Landshaag, Feldkirchen und Aschach mit etwa 120 Mann sowie drei Sanitätern im Sucheinsatz.