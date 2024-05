Kärntner Politiker auf Wahlkampf-Tour in Lignano unterwegs

Lange dauert es nicht mehr: Am 9. Juni öffnen in Österreich die Wahllokale für die EU-Wahlen 2024. Der Wahlkampf läuft dementsprechend bereits auf Hochtouren. Julian Geier, EU-Spitzenkandidat der Kärtner Volkspartei, hat sich diesbezüglich eine besondere Strategie einfallen lassen. Er ist am Pfingstwochenende auf Wahlkampf-Tour in der Party-Hochburg Lignano unterwegs.

Junge Menschen zur Wahl motivieren

Wie es aussieht, lassen sich Party und Politik nämlich tatsächlich gut miteinander vereinen. „Mir ist es sehr wichtig, dass ganz viele junge Menschen über die Zukunft Europas mitentscheiden. Und ich bin davon überzeugt, dass wir derzeit nirgends mehr Jugendliche finden werden, als in Lignano„, erklärt Geier im Interview mit 5 Minuten. Er wolle junge Menschen dazu bewegen, am 9. Juni zur Wahl zu gehen. „Und im Idealfall natürlich mir eine Vorzugsstimme geben und die Volkspartei wählen.“ Unter anderem verteilen Geier und sein Team im Zuge dessen auch abziehbare Tattoos an die Jugendlichen. Eine Aktion, die sehr viel Anklang zu finden scheint. „Gerade das Tattoo-Verteilen funktioniert sehr gut. Ich bin gespannt, ob wir überhaupt ausreichend mithaben. Es kommt bei den Jugendlichen sehr gut an“, freut sich Geier.

„Wir wollen Europa gemeinsam besser machen“

Anlässlich des Europatages am 9. Mai betonte der junge Politiker bereits die Wichtigkeit einer zukunftsorientierten Europäischen Union. „In Zeiten herausfordernder globaler Entwicklungen und regionaler Veränderungen ist es ganz wichtig, dass wir auf ein gemeinsames europäisches Werteverständnis hinarbeiten, denn wir können als Europäer stolz auf unsere gemeinsame Geschichte sein“, so Geier damals. „Es braucht eine Europäische Union, die in den großen Fragen geeint ist, um den globalen Veränderungen standhalten zu können.“ Als Kandidat der Volkspartei vertritt Julian Geier die Überzeugung, dass es eine starke Vertretung Kärntens in Brüssel braucht: „Ich kämpfe für eine bessere Zukunft und mehr Chancen für Kärnten. Bauen wir gemeinsam an einem besseren Europa.“ Die Volkspartei setzt sich zudem für eine effizientere EU ein, die sich auf die großen Herausforderungen konzentriert und bürokratische Hürden abbaut. „Wir wollen Europa gemeinsam besser machen“, erklärt Geier.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.05.2024 um 10:24 Uhr aktualisiert