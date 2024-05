Bäuerin ringt um Existenz: Kärntner Spendenaktion trifft mitten ins Herz

Tatsächlich war es ein Bericht des österreichischen Privatsenders „ServusTV„, der eine unglaubliche Welle der Hilfsbereitschaft lostrat! Darin geht es um die prämierte Landwirtin Sabine Hinterberger aus dem Salzkammergut. „Ihr Hof soll nächste Woche zwangsversteigert werden und damit verliert diese Frau einfach alles: Ihr Zuhause, ihre Arbeit, ihre Tiere und 27 Jahre harte Arbeit“, erklärt Lina vom MeisterlHof in der Marktgemeinde Velden am Wörthersee, welche den Beitrag in Kärnten verfolgte. „Ich habe ihn am Donnerstagabend kurz vorm Schlafengehen gesehen und daraufhin sofort eine Spendenkampagne gestartet“, erzählt sie im Gespräch mit 5 Minuten. Womit aber wohl keiner rechnete: Diese ging innerhalb kürzester Zeit durch die Decke!

Schulden belaufen sich auf 470.000 Euro

„Ich bin am nächsten Morgen aufgewacht und habe festgestellt, dass schon 1.500 Euro gespendet wurden. Mittags hatten wir schon über 10.000 Euro gesammelt und es hörte einfach nicht auf!“, freut sich Lina, die mittlerweile auch mit Sabine selbst in Kontakt steht. „Ihre Schulden belaufen sich auf 470.000 Euro, wovon 200.000 Euro reine Zinsen sind, die sich innerhalb der letzten drei Jahre angesammelt haben“, schildert Lina und weiter: „Sabine ist eine sehr fleißige Bäuerin aus St. Wolfgang, die ihre Lebensmittel mühevoll, aber mit Herz per Hand herstellt. Sie übernahm gemeinsam mit ihren zwei Schwestern den Hof, der seit 1416 im Familienbesitz ist.“ Bereits damals mit Schulden. Jedoch konnte davon ein großer Teil abbezahlt werden. „Doch dann wollten ihre Schwestern die Anteile haben und Sabine geriet leider an einen Investor, der ihr zwar das Geld lieh, sie aber binnen kürzester Zeit ausnahm wie eine Ente!“, so Lina weiter. Das Ende vom Lied: Am kommenden Donnerstag soll der Hof zwangsversteigert werden.

„Pock ma‘s on und helf ma zomm!“

Um dies zu verhindern, ruft die Kärntnerin nun weiter zum Spenden auf: „Kleine Bauern, die ihr Handwerk noch leben und lieben, müssen überleben. Das ist unsere Kultur!“, betont die engagierte Landwirtin. Aktuell liegt die Spendensumme bereits bei mehr als 98.000 Euro [Stand: 19. Mai 2024, 10 Uhr]. Tausende Menschen aus Österreich und sogar Deutschland haben bereits gespendet. Um Sabines Hof zu retten, werde jedoch weit mehr – nämlich 470.000 Euro benötigt. „Wir versuchen aktuell eine Möglichkeit, mit besagtem Investor zu finden, um Sabine noch ein paar Tage mehr Zeit zu geben“, so Lina. „Pock ma‘s on und helf ma zomm!“