Vorbereitungen für Sturm Graz Feier am Hauptplatz laufen auf Hochtouren

Veröffentlicht am 19. Mai 2024, 10:25

Das Rathaus versteckt sich hinter dem Metallgerüst, wo eine riesige Bühne gebaut wird. Selbst der Erzherzog Johann fühlt sich unsicher inmitten der vielen Metallkonstruktionen, die ein undurchdringliches Labyrinth um ihn herum bilden. Besonders auffallend sind die vielen Toiletten in einer Reihe, in der Herrengasse, über die Passanten beim Vorbeigehen schmunzeln.

Auf dem Weg zum Meistertitel

Mit einem Heimsieg am heutigen Sonntag könnte Sturm Graz zum vierten mal österreichischer Meister werden. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Ob die „Schwoazen“ gewinnen, steht noch in den Sternen. Doch eines ist sicher: Die Feier am Montag wird legendär und nichts für schwache Nerven sein.