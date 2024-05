Fahrerflucht: 50-Jährige prallte in Betonmauer, um Crash zu verhindern!

In den nächtlichen Stunden am Samstag ereignete sich ein Verkehrsunfall, der beinahe zu einer Tragödie führte. Eine 50-jährige Österreicherin steuerte ihr Moped auf der B171 von Sankt Gertraudi in Richtung Brixlegg, mit ihrem 52-jährigen Lebensgefährten auf dem Sozius. Als sie den Kreisverkehr in Brixlegg erreichte und beabsichtigte, weiter in Richtung Kundl zu fahren, geschah das Unglück.

Verzweifelte Folgereaktion

Ein Auto, dessen Details bisher unbekannt sind, bog ebenfalls in den Kreisverkehr ein und übersah dabei die herannahende Mopedlenkerin. In einer verzweifelten Reaktion versuchte die 50-Jährige, der drohenden Kollision auszuweichen. Dabei prallte sie gegen eine Betonmauer und stürzte schwer. Glücklicherweise blieben ihre Verletzungen gering, doch der Schock saß tief.

Autofahrer machte sich aus dem Staub

Was den Unfall noch tragischer machte: Das beteiligte Auto setzte seine Fahrt einfach fort, ohne anzuhalten, und ließ die verletzte Frau zurück. Die Polizeiinspektion Kramsach in Tirol bittet nun dringend um Zeugenhinweise. Jeder noch so kleine Hinweis könnte entscheidend sein. Helfen Sie mit, diesen Vorfall aufzuklären! Sollten Sie irgendwelche Informationen haben, kontaktieren Sie bitte die Polizei unter der Telefonnummer 059133 / 7213