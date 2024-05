Letztes Spiel in der Meistergruppe: TSV Hartberg trifft auf SK Rapid

Für den TSV geht es darum, das beste Abschneiden der Klubgeschichte einzustellen und wie in der Saison 2019/2020 in der Endtabelle auf Platz fünf zu landen. Aktuell liegt man auf diesem fünften Platz, der zur Teilnahme am ligainternen Europacup-Play-off berechtigt. Mit einem Punktgewinn in Wien-Hütteldorf kann man es aus eigener Kraft schaffen und darauf liegt auch die vollste Konzentration in St. Hanappi mit Punkten (der TSV hat bei Rapid eine positive Bilanz) heimzufahren.

Vorfreude ist groß: „Das wäre eine riesengroße Geschichte“

Bei der Wahl der Besten der Saison 2023/2024 blieben auch die starken Hartberger Leistungen nicht ungeachtet. Markus Schopp wurde in der Kategorie ‚Trainer des Jahres‘ Zweiter, Tormann Raphael Sallinger wurde zum drittbesten Tormann der Liga gewählt. Cheftrainer Markus Schopp freut sich auf das heutige Match: „Letztes Spiel in der Meistergruppe. Wir haben die Möglichkeit punktetechnisch mit Rapid gleichzuziehen. Das wäre eine riesengroße Geschichte. Ich glaube, dass es das Ziel sein muss, nach 32 Runden gleich viele Punkte wie der SK Rapid gemacht zu haben. Darauf liegt unser voller Fokus.“