Dramatische Szene in Innsbruck: Polizist schwer verletzt

Am Samstag, den 18. Mai 2024, kurz vor Mitternacht, kam es in Innsbruck zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung. Mehrere Österreicher gerieten in einen brutalen Streit, bei der ein 28-jähriger Mann drei junge Männer im Alter von 18, 21 und 19 Jahren verletzte.

Heftiger Widerstand des Angreifers

Als die Polizei eingriff, um die Situation zu kontrollieren, leistete der 28-Jährige so heftigen Widerstand, dass ein Beamter schwer verletzt wurde und seine Pflichten nicht mehr ausüben konnte. Nach Abschluss der Erhebungen erfolgt Anzeige an die zuständigen Stellen.