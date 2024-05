Spektakuläre Szenen bei der Tegetthoffbrücke in Graz

Veröffentlicht am 19. Mai 2024, 11:15 / ©Holding Graz/Foto Fischer

Zwei 650-Tonnen-Kräne hoben das 64 Meter lange, drei Meter hohe und sechs Meter breite Brückenteil mit einem Gesamtgewicht von 320 Tonnen ein – spektakuläre Szenen, die auch die Blicke vieler Interessierter auf sich zogen. Knapp zwei Stunden dauerte der Einhub, bevor dieser um 8.45 Uhr erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Um die Last einer im Schnitt 40 Tonnen schweren Straßenbahn in Zukunft stemmen zu können, wird die Tegetthoffbrücke derzeit bekanntlich fit für die Schiene gemacht. Mit Fertigstellung der neuen Straßenbahnstrecke in der westlichen Innenstadt Ende 2025 gibt eine dann verbreiterte Brücke auch Fußgängern und Radfahrern künftig wesentlich mehr Platz.

So gehen die Bauarbeiten nun weiter

Der gleiche Ablauf (Anlieferung der Stahlträger sowie Montagearbeiten in der Belgiergasse) folgt nun von Ende Mai bis Juli für das Tandem Nord. Im Sommer wird das Mittelfeld aufgebaut, ab September die Fahrbahnplatte aus Beton samt Schienen. Danach folgen Asphaltierungsarbeiten sowie die Montage von Geländer, Leuchten und Oberleitung für die Straßenbahn. Die neue Brücke wird mit rund 64 Metern gleich lang wie die alte sein, allerdings geht sie in die Breite: Die Tegetthoffbrücke wird mit Fertigstellung aller Arbeiten um 1,25 Meter breiter sein. Das und die entfallende KFZ-Spur kommen dem Fuß- und Radverkehr, dem dann wesentlich mehr Fläche zur Verfügung stehen wird, zugute.