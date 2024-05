Street-Tänzer messen sich im Juni in Bleiburg

Veröffentlicht am 19. Mai 2024, 11:23 / ©Pixabay / Mircea Iancu

Nach den erfolgreichen Austragungen in den Jahren 2018 und 2023 kehren die Streetdance Austrian Open am 1. und 2. Juni 2024 zum dritten Mal nach Bleiburg zurück! Erwartet werden rund 1.200 Tänzer aus ganz Österreich, der Slowakei, Slowenien und Tschechien, die sich in verschiedensten Disziplinen, darunter Hip-Hop, Breaking, Locking, Modern & Contemporary, Streetdance, messen werden.

Gewinner fahren zu EM und WM

Die Gewinner der Meisterschaft bekommen in der Folge die Chance, Österreich bei der Europa- und Weltmeisterschaft zu repräsentieren. Organisiert wurde das zweitägige Event von Mathias und Valentina Kunauer, den Gründern des Tanzstudios Kunauer und international anerkannte Wertungsrichter der International Dance Organisation (IDO).