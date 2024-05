Stress beim Koffer packen? Diese Dinge werden am häufigsten vergessen

Veröffentlicht am 19. Mai 2024, 11:33 / ©Montage: Canva Pro

Laut dem ÖAMTC Reisemonitoring, einer jährlichen Umfrage zum Reiseverhalten der Österreicher, sind Sonnencreme und Zahnbürste die am häufigsten vergessenen Gegenstände. Doch was sollte man noch beachten, um stressfrei in den Urlaub zu starten?

Sonnencreme und Zahnbürste – die Klassiker

Die Reiseexpertin Yvette Polasek erklärt: „Am häufigsten vergessen Reisende die Sonnencreme (37 Prozent) oder die Zahnbürste (28 Prozent) einzupacken. Beides sind zum Glück Gegenstände, die man an den meisten Urlaubsorten problemlos besorgen kann – auch, wenn das im Ausland gegebenenfalls teurer sein kann als hierzulande.“ Auf Platz drei der am häufigsten vergessenen Gegenstände befindet sich das Ladekabel, das 26 Prozent der Befragten schon einmal zu Hause liegen gelassen haben. Polasek empfiehlt daher, auch eine kleine Powerbank mitzunehmen, besonders für längere Reisen. Lediglich sieben Prozent der Befragten gaben an, schon mal den Reisepass oder die Kreditkarte vergessen zu haben.

Gültigkeit der Reisedokumente prüfen

„Bei jedem Grenzübertritt, auch bei Reisen innerhalb der EU und im Schengenraum, wird ein Reisedokument benötigt – das wichtigste derartige Dokument ist der Reisepass“, betont Polasek. Sie erinnert daran, rechtzeitig vor dem Urlaub die Gültigkeit aller benötigten Dokumente zu kontrollieren. Zudem sollten Eltern an die Einverständniserklärung für minderjährige Kinder denken, insbesondere wenn sie ohne ihre Eltern reisen oder nur mit einem Elternteil.

Medikamente und ärztliches Attest nicht vergessen

Bei der Mitnahme von Medikamenten ist es wichtig, auf die Bestimmungen der jeweiligen Länder und auf ein ärztliches Attest zu achten, um Probleme bei der Ein- und Ausreise zu vermeiden. Auch die richtige Lagerung der Medikamente ist entscheidend, um ihre Wirksamkeit zu erhalten. Damit keine wichtigen Dinge zu Hause bleiben, bietet der ÖAMTC eine praktische Reise-Checkliste an.