Spatenstich noch heuer: Kärntner Polizei bekommt neue Flugeinsatzstelle

Ende 2020 wurde die bisherige Hangar-Anlage des Innenministeriums abgerissen. Was damals nur als Zwischenlösung gedacht war, ist bis heute so geblieben – ein Dienstbetrieb in einer Containerunterkunft. Doch noch 2024 soll sich das endlich ändern! „Die Neuerrichtung der Flugeinsatzstelle Klagenfurt ist ein wichtiger Beitrag für eine moderne und schlagkräftige Polizei in Kärnten. Ich danke Landeshauptmannstellvertreter Martin Gruber (ÖVP) für seinen Einsatz für den Flughafen in Klagenfurt“, betont Innenminister Gerhard Karner (ÖVP). Für das Innenministerium sei insbesondere die mehrheitliche Anteilsübernahme am Flughafen durch das Land bzw. die K-BV eine Grundlage und Voraussetzung für die Realisierung des Projekts gewesen, das unter dem vorherigen Mehrheitseigentümer gescheitert war.

Spatenstich soll noch heuer erfolgen

Sowohl Gruber als auch Flughafen-Geschäftsführer Maximilian Wildt hatten unmittelbar nach dem Rückkauf der Flughafenanteile durch die öffentliche Hand die Gespräche dazu mit dem BMI wieder aufgenommen. Nach der nunmehrigen Einigung und Zusicherung des Bundes, startet jetzt bereits die Ausschreibung für die Generalplanung. Der Spatenstich ist noch für 2024 geplant. „Die Zusicherung des Bundes ist gerade in dieser Neustartphase des Flughafens ein wichtiges Signal. Denn der BMI-Stützpunkt bedeutet eine langfristige Stärkung des Flughafens, aber zugleich auch der Sicherheitsinfrastruktur in Kärnten. Wichtig ist, dass wir das Projekt nun schnellstmöglich umsetzen“, betont Gruber. Entstehen wird die neue Flugeinsatzstelle auf der derzeit freien Fläche neben dem ÖAMTC-Stützpunkt. Der Flughafen Klagenfurt wird die Bauumsetzung übernehmen und den neuen Hangar in weitere Folge an das BMI vermieten, das hier sieben Einsatzpiloten und zwei Hubschrauber stationiert hat.