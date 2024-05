Demo sorgt kommende Woche für Öffi-Anhaltungen in Graz

Am 25. Mai

Veröffentlicht am 19. Mai 2024, 12:26 / ©achtzigzehn/Hinterleitner

Die Versammlung beginnt um 14 Uhr am Hauptbahnhof/Europaplatz. Um ca. 17.30 Uhr setzt sich der Versammlungszug auf der Strecke vom Hauptbahnhof – Bahnhofgürtel weiter durch die Keplerstraße – Keplerbrücke – Kaiser-Franz-Josef-Kai – Sackstraße zum Hauptplatz (Ankunft ca. 19 Uhr) in Bewegung. In der Zeit von ca. 17.30 bis ca. 19.15 Uhr kommt es daher zu Behinderungen im Öffentlichen Verkehr. Hier findest du eine Übersicht.

Anhaltungen im Überblick Buslinien 52, 53, 58, 63 und 62: Bei diesen Buslinien kommt es gegen ca. 17.30 Uhr bis ca. 17.45 Uhr im Bereich Hauptbahnhof/Bahnhofgürtel/Keplerstraße zu Verzögerungen. Buslinien 53 und 62 sowie 58 und 63: Bei diesen Buslinien kommt es gegen ca. 17.30 Uhr bis ca. 18.20 Uhr im Bereich Keplerstraße – Keplerbrücke zu Verzögerungen. Die Buslinien 58 und 63 werden teilweise über Gürtel – Fröbelpark – Wienerstraße – Lendplatz umgeleitet. Buslinien 40 und 67: Bei diesen Buslinien kommt es gegen ca. 17.50 Uhr bis ca. 18.10 Uhr im Bereich Keplerstraße/Lendplatz zu Verzögerungen. Straßenbahnlinien 3 und 5: In der Zeit von ca. 18.15 Uhr bis ca. 19.10 Uhr kommt es zu Anhaltungen dieser Straßenbahnlinien vom Kaiser-Franz-Josef-Kai durch die Sackstraße bis zum Hauptplatz. Straßenbahnlinien 1, 3, 4, 5, 6 und 7: In der Zeit von ca. 18.50 Uhr bis ca. 19.10 Uhr kommt es zu Anhaltungen aller Straßenbahnlinien am Hauptplatz. Anmerkung der Holding Graz: Alle Zeitangaben sind nur geschätzt und können sich aufgrund von Vorkommnissen während der Versammlung ändern.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.05.2024 um 13:28 Uhr aktualisiert