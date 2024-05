Ende Mai könnt ihr hautnah eine Einsatzübung miterleben

Veröffentlicht am 19. Mai 2024, 12:56 / ©ZSV

Anlässlich des 140. Jubiläums der Freiwilligen Feuerwehr Feistritz an der Gail wird am kommenden Samstag, dem 25. Mai 2024, ein großangelegter Sicherheitstag von der Gemeinde Feistritz an der Gail und dem Kärntner Zivilschutzverband veranstaltet. Insgesamt werden 16 Einsatzorganisationen mitwirken. Auf dem Programm stehen unter anderem spektakuläre Schauübungen der Freiwilligen Feuerwehr, der ARA-Flugrettung oder der Bergrettung sowie eine Vorführung der Rettungshundebrigade!

Infos zu Extremwetter und Blackout

Zudem gibt es eine großangelegte Fahrzeug- und Geräteschau der Einsatzkräfte. Auch der Polizeihubschrauber wird vor Ort sein. Spezielle Informationen gibt es außerdem zu den Themen Unwetter und Naturgefahren, Blackout und private Vorsorge. „Man erfährt, wie man sich selbst schützen kann und auch einen längeren Stromausfall gut übersteht“, heißt es seitens der Veranstalter.

Spezielles Angebot für die Kleinsten

Neben einem Suchbild-Rätsel und einem Zivilschutz-Malbewerb sind die Naturfreunde mit einer Hüpfburg mit dabei. Beim ÖAMTC kann jedes Kind auf einem Fahrrad-Parcours seine Geschicklichkeit testen und die Kinder-Polizei freut sich ebenfalls über engagierten „Nachwuchs“.