Seit 15. Mai: Neues Gesetz vereinfacht Bejagung von Wölfen in Kärnten

Rechtzeitig vor Beginn der Almsaison hat die Kärntner Landesregierung das Alm- und Weideschutzgesetz verabschiedet, das eine einfachere Bejagung von Schadwölfen ermöglicht. Das Gesetz, aber auch eine Almschutzgebietsverordnung sowie eine neue Risikowolfsverordnung sind am 15. Mai 2024 in Kraft getreten. „Ein Paket, mit dem ich die Alm- und Landwirtschaft schützen sowie unterstützen will, und mit dem wir in Kärnten einen neuen Weg im Umgang mit dem Raubtier Wolf beschreiten“, betont LHStv. Martin Gruber (ÖVP). Denn statt wie bisher bei Schadwölfen warten zu müssen, bis eine bestimmte Anzahl an Nutztieren getötet worden war, um einschreiten zu können, wird nun ab dem ersten Angriff auf eine Herde ein Wolfsabschuss möglich. „In 1.837 Kärntner Almgebieten hören wir somit ab sofort damit auf, tote Tiere zu zählen, bevor wir eingreifen können“, führt Gruber aus. Sie wurden mittels Verordnung zu Schutzgebieten erhoben.

©VP Kärnten Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP)

LK-Präsident begrüßt neues Gesetz

Für Landwirtschaftskammerpräsident Siegfried Huber ist das neue Alm- und Weideschutzgesetz ein großer Schritt in die richtige Richtung. „Herdenschutz auf Almen funktioniert nicht. Deshalb braucht es eine effektive Bejagung von Schadwölfen und genau das wird mit diesem Gesetz möglich. Ich bedanke mich beim zuständigen Agrarreferenten, dem gesamten Regierungskollegium und dem Kärntner Landtag für den einstimmigen Beschluss des Gesetzes. Damit zeigt die Kärntner Landespolitik, dass sie geschlossen hinter den Almbauern steht.“

©Paul Gruber Landwirtschaftskammerpräsident Siegfried Huber

Nutztierrisse auf ein Drittel reduziert

Für Josef Obweger, dem Obmann des Kärntner Almwirtschaftsvereins, hat bereits die Umsetzung der Kärntner Wolfsverordnung im letzten Almsommer bewiesen, dass eine gezielte Regulierung von Wölfen erfolgversprechend ist. Die Nutztierrisse konnten gegenüber dem Jahr 2022 auf ein Drittel reduziert werden – und das, obwohl insgesamt mehr Wölfe in Kärnten genetisch nachgewiesen wurden. Dennoch sei der Almauftrieb von Schafen innerhalb eines Jahres auf ca. 2.300 Stück geschrumpft, insbesondere auf Almen mit mehrfacher Wolfspräsenz. Für Obweger ist es daher umso wichtiger, dass mit dem Kärntner Alm- und Weideschutzgesetz nunmehr eine wesentlich raschere und praxistauglichere Vorgangsweise bei Angriffen auf Nutztiere ermöglicht wird.

Absenkung des Schutzstatus gefordert

Für die erfolgreiche Umsetzung des Gesetzes braucht es – wie bereits bisher – auch die volle Unterstützung der Kärntner Jäger. Landesjägermeister-Stellvertreter Stefan Kulterer steht für die ordnungsgemäße Durchführung der Neuerungen: „Ziel für alle Beteiligten muss dennoch die ganzjährige Bejagung bleiben, um dem Wolf die notwendige Scheu vor Menschen und Nutztier zu geben.“ Die erneute Ankündigung von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, den Schutzstatus von Wölfen auf EU-Ebene absenken zu wollen, wird deshalb vonseiten der Landwirtschaft, vonseiten der Almwirtschaft und der Jägerschaft ausdrücklich begrüßt.

©LK Kärnten Am Foto: Landwirt Michael Stocker, LK-Präsident Siegfried Huber, LH-Stv. Martin Gruber, Obmann Josef Obweger und Landesjägermeister-Stv. Stefan Kulterer (v.l.)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.05.2024 um 13:37 Uhr aktualisiert