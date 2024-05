Klagenfurts Streetworker nehmen sich Suchtproblematik an

Am Foto: Das Streetwork-Team mit den Vertretern der Politik beim Tag der offenen Tür.

Sie bewegen sich täglich unauffällig durch die Stadt, leisten aber Unverzichtbares für jene, die sonst niemanden haben – die Klagenfurter Streetworker. Wenn sie nicht den direkten Kontakt zu den Klienten auf der Straße suchen, gibt es zwei Anlaufstellen, in denen Hilfe angeboten wird.

Neue Anlaufstelle in der Bahnstraße

Am Villacher Ring 47 werden vor allem Jugendliche und junge Erwachsene im Alter zwischen 14 und 24 Jahren beraten. Seit diesem Jahr gibt es eine zweite Anlaufstelle in der Bahnstraße 35. Der Fokus am neuen Standort liegt bei Erwachsenen ab 18 Jahren mit illegaler Suchtproblematik. Die ehemaligen Räumlichkeiten des Obdachlosenheimes wurden dafür eigens adaptiert. „Das Team der Streetworker hat mit dem neuen Standort eine zeitgemäße Anlaufstelle. Mit ihrer Arbeit sorgen sie jeden Tag dafür, dass das Leben eines anderen besser wird. Vielen herzlichen Dank dafür“, betont Stadtrat Franz Petritz (SPÖ).

Begleitende Zeit außerhalb der Szene

Es gibt Aufenthalts- und Gesprächsräume, Bereiche für die Gesundheitsförderung sowie eine Dusche und eine Waschmaschine. Sieben Sozialarbeiter bieten Orientierungshilfe, Information und vor allem ein offenes Ohr. Ziel ist es, ein suchtfreies und lebenswertes Leben zu ermöglichen. Dazu zählen auch Existenzsicherung und Stabilität im Alltag. Die Anlaufstellen bieten eine begleitende Zeit außerhalb der Szene in geschützter Atmosphäre.

Tag der offenen Tür und Ausstellung

Kürzlich wurde sogar zu einem Tag der offenen Tür eingeladen, um die neuen Räumlichkeiten vorzustellen. Ein Teil der Räume, die derzeit nicht genützt werden, zeigten eine Ausstellung, die auf berührende Weise vor Augen führt, was es bedeutet, ein Leben auf der Straße zu führen. „Ich bin sehr berührt von der Ausstellung und bedanke mich für den großartigen täglichen Einsatz“, so Stadträtin Constance Mochar (SPÖ) abschließend.