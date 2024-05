Undichte Stellen: Dachreparaturen bei Grazer Kindergärten notwendig

In den letzten Monaten kam es immer wieder zu Wassereintritt bei einer Kinderkrippe in der Schönbrunngasse. Daraufhin wurden Risse in der Folieneindeckung des Flachdachs festgestellt, die eine dringende Reperatur notwendig machen. Provisorische Maßnahmen wurden bereits ergriffen, aber eine Sanierung des gesamten Dachs auf 820 m² muss erfolgen, um weitere Schäden zu vermeiden, teilt die Stadt Graz mit. Aus Nachhaltigkeitsgründen soll im Zuge dessen auch die Ausstattung mit einer Photovoltaikanlage erfolgen. Die Gesamtkosten belaufen sich dabei auf 460.000 Euro.

Weitere Sanierung notwendig

Auch in einem Kindergarten in der Grasbergerstraße sollen undichte Entwässerungsrinnen und eine desolate Blecheindeckung festgestellt worden sein, die eine dringende Sanierung auf einer Fläche von 520 m² benötigen, teilen die Verantwortlichen weiter mit. Auch in diesem Fall sei die gleichzeitige Errichtung einer Photovoltaikanlage sinnvoll. Hier handelt es sich um Kosten in der Höhe von 300.000 Euro. Beide Vorhaben wurden kürzlich im Stadtsenat einstimmig beschlossen.