Steiermark verzeichnet bei Nächtigungen höchsten Zuwachs Österreichs

Kürzlich wurde die österreichweite Kongress-Statistik MIRA 2023 veröffentlicht. Das Ergebnis: 26.144 Kongresse, Firmentagungen und Seminare wurden mit 3.122.008 Nächtigungen bei 1.667.229 Teilnehmenden durchgeführt. Die Steiermark erzielte bei insgesamt 2.565 Kongressen, Firmentagungen und Seminaren mit 176.356 Teilnehmerinnen und Teilnehmern 326.153 Nächtigungen – und damit den 3. Platz (hinter Wien und Salzburg) in allen sieben Kategorien von der Tagungs- bis zur Teilnehmeranzahl. Besonders erfreulich sind die großen Steigerungen.

„Ein sehr erfolgreiches Tagungsjahr“

„2023 war dank aller 41 Mitglieder der Angebotsgruppe Steiermark Convention ein sehr erfolgreiches Tagungsjahr für die Steiermark. Das Nächtigungsaufkommen im Segment Geschäftstourismus konnte im Vergleich zum Vorjahr um 79 % zulegen, die Teilnehmerzahl um 45 %. Tagen im Grünen, sprich in der Vielfalt der steirischen Landschaften, sowie die Kulinarik als zentraler Bestandteil jeder Tagungsveranstaltung sind große Pluspunkte der Steiermark. Bei zertifizierten Green Meetings sehen wir großes Wachstumspotenzial für das Grüne Herz“, erläutert Michael Feiertag, Geschäftsführer Steirische Tourismus und Standortmarketing GmbH.

Höchster Zuwachs Österreichs

Im Bundesländervergleich erreichte die Steiermark 2023 mit ihren 2.565 Veranstaltungen insgesamt 9,8 % am Gesamtaufkommen in Österreich – und damit den 3. Rang. Zum Vergleich: Wien 36 %, Salzburg 21,8 % Marktanteil. Die Nächtigungen der Tagungsindustrie in der Steiermark beliefen sich dabei auf 326.153 Nächtigungen bei 176.356 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Das Nächtigungsaufkommen konnte dabei im Vergleich zum Vorjahr um +79 % (das ist die höchste Steigerung Österreichs) zulegen, die Teilnehmerzahl um + 45 %.

Firmentagungen am beliebtesten aus Wirtschaft/Politik

In der Steiermark entfallen 52 % aller Veranstaltungen auf Wirtschaft & Politik, 20 % auf Humanmedizin, 12 % auf Technik, dann folgen Geisteswissenschaften (8 %), IT & Kommunikation (3 %), Formal- & Naturwissenschaften (2 %) und Andere (4 %).

Dabei sind Firmentagungen mit 46,5 % die häufigste Veranstaltungsform gefolgt von Seminaren (27,2 %) und Kongressen (26,3 %).

Graz ist Zentrum steirischer Tagungen

69,7 % der 2.565 steirischen Tagungsveranstaltungen fanden 2023 in Graz statt. Im Landeshauptstädteranking steht Graz (10,2 %) nach Wien (53,7 %) und Salzburg (17,0 %) auf dem Stockerl. 2023 waren 112.737 Teilnehmende in Graz. 181.352 Nächtigungen wurden von der Tagungsindustrie verzeichnet, das entspricht einem Anteil von 14 % an den gesamten Tourismusnächtigungen der Landeshauptstadt. Das ist unter den Bundesländerhauptstädten österreichweit ein Spitzenwert – nur übertroffen von St. Pölten mit einem Anteil von 16,8 %. Gesamt liegt dieser Anteil in den österreichischen Hauptstädten bei 9,1 %.