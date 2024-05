„Irreparable Schäden“: Unbekannte zerstören Stromkasten in St. Veit

Ein Stromkasten wurde in St. Veit in der vergangenen Nacht irreparabel beschädigt.

Veröffentlicht am 19. Mai 2024, 15:25 / ©BMI / Gerd Pachauer

Derzeit noch unbekannte Personen haben am gestrigen Samstag, den 18. Mai zwischen 22.30 und 23 Uhr, einen Stromkasten am Rennbahngelände im Stadtgebiet von St. Veit an der Glan beschädigt, wie die Polizei berichtet. Die Schäden seien demnach „irreparabel“ und würden sich auf etwa 10.000 Euro belaufen.