„Unkontrolliert“: Abrollender Baumstamm verletzt Kärntner Forstwirt

Veröffentlicht am 19. Mai 2024, 16:07 / ©Österreichisches Rotes Kreuz (ÖRK) / Kellner Holly Thomas

Ein 43-jähriger Forstwirt hat sich heute Vormittag, gegen 10.45 Uhr, bei Arbeiten in seinem Wald in St. Urban (Bezirk Feldkirchen) verletzt. Ein Baumstamm war „unkontrolliert“ abgerollt, wie die Polizei berichtet, und hat ihn am linken Fuß getroffen. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde er von der Rettung ins UKH nach Klagenfurt gebracht.