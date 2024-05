Zwei Kätzchen gefunden: Weißt du, wem sie gehören?

Etliche Vierbeiner warten im Kärntner Tierschutzverein in Villach auf einen neuen Besitzer. Aber auch Fundtiere werden im Tierheim aufgenommen. Im Moment warten gleich mehrere Fellnasen auf ein Für-immer-Zuhause. Zudem wurden zwei Katzen gefunden, die aktuell im Tierheim Villach sind.

Zwei Fundkatzen: „Besitzer soll sich bitte melden“

Wie das Tierheim Villach heute schreibt, sind zwei Kätzchen in Niederdorf bei Treffen (Bezirk Villach-Land) gefunden worden. Sie sind etwa drei bis vier Monate alt, je eines ist männlich und eines weiblich. Sie wurden am 17. Mai gefunden und befinden sich nun im Tierheim Villach. „Der Besitzer soll sich bitte unter der Nummer 0424254125 melden“, erklären die Verantwortlichen.

„Liselotte“ sucht ein neues Zuhause

Infos zu Liselotte: weiblich

kastriert

schwarz

etwa 10 Jahre alt

Wie das Tierheim Villach erklärt, hat Liselotte unter einer Krankheit gelitten, die es erfordert, dass sie in einer Wohnung ohne Kontakt zu anderen Katzen wohnen muss. Dennoch ist sie eine liebevolle und treue Gefährtin und liebt es, in der Sonne zu dösen, durch Fenster zu schauen und ihre Umgebung zu erkunden. Sie passt sich leicht an und verbringt gerne ruhige Momente mit ihrem Besitzer. „Obwohl sie vielleicht nicht die verspielte Energie eines jungen Kätzchens hat, ist ihr Herz genauso groß und warm wie das eines jeden anderen“, so die Verantwortlichen.

©Tierheim Villach Habt ihr einen Platz für Lieselotte bei euch?

„Teddy“ wartet sehnsüchtig auf einen neuen Besitzer

Infos zu Teddy: schwarz mit braunen Abzeichen

männlich

kastriert

Zwergpinscher

geboren im Februar 2019

Teddy ist ein charmantes Zwergpinscher-Männchen, das sehnsüchtig im Villacher Tierheim auf ein neues Zuhause wartet. Er bindet sich stark an eine Bezugsperson und wäre ideal für eine alleinstehende Dame geeignet. Er bevorzugt eine ruhige Umgebung – ohne Kinder oder andere Tiere. Teddy liebt gemütliche Spaziergänge und kuschelige Stunden auf dem Sofa.

©Tierheim Villach Teddy bevorzugt eine ruhige Umgebung.

Ist „Whisky“ der Richtige für dich?

Infos zu Whisky: semmelbraun

männlich

kastriert

Golden Retriever

geboren am: 22. April 2018

Whisky ist ein liebevoller Hund, der im Tierheim sehnsüchtig auf sein neues Zuhause wartet. Er ist der ideale Familienhund, der Kinder über alles liebt und gerne Zeit mit ihnen verbringt. Whisky genießt lange Spaziergänge und ist ein treuer Begleiter an der frischen Luft. Für ihn wird ein Zuhause mit einem Haus und Garten, wo er nach Herzenslust spielen und herumtollen kann, gesucht. Er verträgt sich gut mit anderen Hunden, Katzen sollten aber nicht in seinem neuen Heim leben.