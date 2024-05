Kündigung Schwerkranker: Krebshilfe kritisiert Sozialpartner

Veröffentlicht am 19. Mai 2024, 17:02 / ©Ivan Samkov auf pexels.com

Wenn ein Arbeitnehmer im Krankenhaus liegt, muss die Kündigung schriftlich dorthin gesendet werden. Eine per Post zugestellte Kündigung wird als wirksam zugestellt betrachtet, wenn der Kündigungsbrief auf dem Nachttisch deponiert oder in einem speziellen Postfach für Patienten hinterlegt wird, so die Wirtschaftskammer Österreich (WKO).

Anleitung für Kündigung: „äußerst verstörend und grenzwertig“

Die gegenwärtige „Anleitung“ zur Kündigung auf der Website der Österreichischen Wirtschaftskammer hat unter Krebspatienten, Angehörigen und der Österreichischen Krebshilfe für Empörung gesorgt. Krebshilfe-Präsident Paul Sevelda bezeichnete die Werbung der WKO für Arbeitgeber, ihre Mitarbeiter im Krankenstand ohne persönliche Berührungspunkte im Krankenhaus zu kündigen, als äußerst verstörend und grenzwertig. Die Österreichische Krebshilfe lobt ausdrücklich die vielen Arbeitgeber, die ihre an Krebs erkrankten Mitarbeiter nicht im Stich lassen und nicht kündigen, obwohl es besonders für kleine Unternehmen mit wenigen Mitarbeitern oft schwierig ist, diese Zeit zu bewältigen. Krebspatienten sollten jedoch nicht von der sozialen Verantwortung der Arbeitgeber abhängig sein. Sie haben das Recht zu fordern, dass ihnen nicht auch noch der Arbeitsplatz genommen wird, während sie sich mit kräftezehrenden Therapien und emotionalen Höhen und Tiefen auseinandersetzen müssen.

Während Krankenstand: Kein genereller Kündigungsschutz für Krebspatienten

Es gibt derzeit keinen allgemeinen Kündigungsschutz für Krebspatienten während des Krankenstands in Österreich. Obwohl Krebspatienten das Recht haben, einen Antrag auf einen „begünstigten Behindertenstatus“ zu stellen, bietet dieser nur begrenzten Schutz vor Kündigungen. Im Falle einer Kündigung muss der Fall zwar vor ein Schiedsgericht beim Sozialministerium gebracht und mit dem Arbeitgeber verhandelt werden, jedoch sieht die Krebshilfe eine Reihe von Problemen. Doris Kiefhaber, Geschäftsführerin der Krebshilfe, erklärt: „Erstens ist vielen Menschen kaum bekannt, dass sie die Möglichkeit haben, einen Antrag auf einen ‚begünstigten Behindertenstatus‘ zu stellen. Zweitens ist es für viele Patienten eine emotionale Hürde, sich als ‚behindert‘ zu bezeichnen. Und drittens zeigt unsere Erfahrung, dass Verhandlungen vor dem Schiedsgericht oft nicht zur Wiedereinstellung, sondern zu Abfindungszahlungen führen. Das bedeutet, dass der Patient oder die Patientin nach der belastenden Therapiephase ihren Arbeitsplatz verlieren kann.“

„…als unerwartet die schriftliche Kündigung ins Haus flatterte. Nie hätte ich damit gerechnet“

Das ist nur ein Beispiel von vielen. Für Krebspatienten stellt die Konfrontation mit der plötzlichen Kündigung ihres vermeintlich sicheren Arbeitsplatzes oft eine zusätzliche Belastung neben dem Schock der Diagnose, den herausfordernden medizinischen Behandlungen und der emotionalen Bewältigung ihrer schweren Erkrankung dar. In solchen Momenten wenden sie sich oft als Erstes an die Krebshilfe, wie es auch bei Andrea der Fall war. „Ich war 45 Jahre alt und hatte seit 9 Jahren als Buchhalterin in einem mittelständischen Unternehmen gearbeitet. Nach meiner Brustkrebsdiagnose, der Operation und den anstrengenden Chemotherapien war ich einige Monate im Krankenstand, als plötzlich die schriftliche Kündigung kam. Das hat mich völlig überrascht. Ich hätte niemals damit gerechnet. Ich wusste auch nicht, dass es überhaupt möglich ist, während des Krankenstands gekündigt zu werden.“

Aus Angst, Job zu verlieren: Patienten gehen weiter arbeiten

Die Krebshilfe betont, dass es nicht nur um tatsächlich ausgesprochene Kündigungen während des Krankenstands geht, sondern vor allem auch um die Angst der Krebspatienten vor einer solchen Kündigung. „Wir beobachten mit großer Besorgnis, dass immer mehr Patienten aus Angst vor einer Kündigung trotz der belastenden Krebstherapien weiter arbeiten gehen“, erklärt Doris Kiefhaber. „Dies führt jedoch zwangsläufig zu einer enormen psychischen und physischen Überlastung.“

Krebshilfe fordert Schutzmaßnahmen

Die Österreichische Krebshilfe schlägt verschiedene Maßnahmen vor, um Krebspatienten vor Kündigungen während des Krankenstands zu schützen. Dazu könnten beispielsweise Maßnahmen ähnlich dem Kündigungsschutz für Schwangere oder Sperrfristen für Kündigungen während der krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit (angelehnt an das Schweizer Modell) gehören. „Mit politischem Willen wäre es durchaus möglich, den dringend benötigten Kündigungsschutz für Krebspatienten auch in Österreich zu etablieren“, betont Paul Sevelda. „Es ist dringend erforderlich, diesen Schutz gesetzlich zu verankern.“