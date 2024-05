Startschuss für die Campingsaison: Bist du sicher unterwegs?

„Um sicher im Straßenverkehr unterwegs zu sein, sollte man das Fahrverhalten des Camping-Fahrzeugs unbedingt noch vor dem ersten Urlaub in sicherer Umgebung testen, um sich daran zu gewöhnen“, rät Tomas Mehlmauer, Präsident des ÖCC (Österreichischen Camping Club). „Ob beim Bremsen, beim Anfahren, in Kurven oder beim Bergan- und Bergabfahren, ein Reisemobil oder Wohnwagen verhält sich völlig anders, als man es von einem Pkw gewohnt ist.“

„Klein-LKW“

„Grundsätzlich entspricht das Fahrverhalten eines Reisemobils eher dem eines Klein-LKW als dem eines Autos, das heißt der Schwerpunkt liegt höher und das Fahrzeug kann leichter kippen und durch das höhere Gewicht verlängern sich auch der Brems- und Beschleunigungsweg. Außerdem kann die größere Fläche der Fahrzeuge bei starkem Wind dazu führen, dass sie um einige Meter versetzt werden“, erklärt Hermann Wirrer, Chefinstruktor für Lkw und Bus bei der ÖAMTC Fahrtechnik. Auch Spurrillen und falsche Beladung können dazu führen, dass Anhänger zu pendeln beginnen.

Personal Coaching für Camper

Die ÖAMTC Fahrtechnik bietet in Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Camping Club individuelle Trainings speziell für Camper an. Im Mittelpunkt der drei Einheiten zu 50 Minuten stehen ihre Bedürfnisse für das praktische Erfahren. Trainiert werden können unter anderem das Rangieren mit individuellen Tipps und Tricks durch erfahrene Instruktoren, richtiges an- und abhängen, ein Slalom-Parcours für das richtige Lenken oder Not- und Gefahrenmanöver wie bremsen und ausweichen auf unterschiedlichen Untergründen in gesichertem Umfeld. Näheres findest du hier.