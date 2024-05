Unfall in Villach fordert drei Verletzte – Polizei sucht Zeugen

Am heutigen Sonntag um die Mittagszeit war ein 38-jähriger Villacher auf der Tiroler Straße mit seinem Auto gerade stadteinwärts unterwegs. Als er an der Kreuzung mit der Steinwenderstraße nach links einbiegen wollte, krachte er mit einem anderen Auto zusammen. In diesem saß ein 58-jähriger Villacher mit seiner 39-jährigen Tochter am Beifahrersitz, sie fuhren auf der Steinwenderstraße nach Süden und wollten anschließend in die Tiroler Straße einbiegen.

Widersprüchliche Aussagen der Unfallbeteiligten

Alle drei Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt und noch vor Ort von der Rettung versorgt, wie die Polizei berichtet. Aufgrund widersprüchlicher Aussagen der Unfallbeteiligten werden eventuelle Zeugen des Unfalls gebeten, sich bei der Verkehrsinspektion Villach (unter 059133 26 4444) oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.