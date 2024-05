Schwer verletzt: Deutscher stürzt mit Drachenflieger in Osttirol ab

Am Nachmittag

Ein Deutscher ist heute Nachmittag, am 19. Mai gegen 13.23 Uhr, mit seinem Drachenflieger im Gemeindegebiet von Gaimberg (Osttirol) in etwa 1.397 Metern Seehöhe am Startplatz Ebnerfeld gestartet. Doch nur wenige Meter nach dem Start stürzte er auf den Wiesenboden ab und setzte mit dem Lenktrapez dort auf. Der Grund für den Absturz war wohl eine zu geringe Startgeschwindigkeit.

Deutscher ins Krankenhaus gebracht

In weiterer folge kippte der Drachenflieger nach vorn und der Deutsche prallte gegen das Trapez des Fliegers. Der 58-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste von der Rettung ins Krankenhaus nach Lienz gebracht werden.