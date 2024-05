Nach Sieg über Norwegen: Österreich bleibt erstklassig

4:1 hieß es am Ende für die österreichischen Eishockey-Spieler bei der aktuellen A-WM in Tschechien gegen Norwegen. Dabei reichten fünf Minuten im zweiten Drittel, um von 0:0 auf 3:0 gegen den Konkurrenten im Kampf gegen den Abstieg zu stellen. Mit diesem klaren Sieg entledigt sich Österreich auch aller restlichen Abstiegssorgen – immerhin steigt nur der Gruppenachte ab und Österreich kann im schlechtesten Fall nur noch Sechster werden. Am Dienstag wartet dann zum Abschluss der Gruppenphase noch der Tabellenletzte, Großbritannien.

Turbulente fünf Minuten

Am heutigen Sonntag konnten im ersten Drittel der Partie beide Mannschaften noch nicht treffen, zur Mitte des Spiels sah das dann aber anders aus. In der 29. Minute war es nämlich ein Doppelschlag von Schneider und Zwerger, der Österreich mit 2:0 in Führung brachte. Wenig später, in der 34. Minute, erzielte Schneider das 3:0. Nachdem Engebraten mit dem 1:3 in der 54. Minute noch einmal für Spannung sorgte, war es Huber, der in der 58. Minute mit einem Treffer ins leere, norwegische Tor alle Zweifel zerstreute und für den 4:1-Endstand sorgte.