Sturm Graz ist österreichischer Fußball-Meister

Gregory Wüthrich und Amady Camara haben den SK Sturm Graz heute ins Meisterglück geschossen. Obwohl Salzburg im Parallelspiel den LASK mit 7:1 aus dem Stadion geschossen hatte, werden die Grazer dieses Jahr mit zwei Punkten Vorsprung Meister. Lange hat es im Sturm-Spiel gedauert, ehe Wüthrich in der 69. Minute auf 1:0 stellte. Auch dazwischen wurde es bei einem Stangenkopfball der Klagenfurter noch einmal brenzlig.

Camara schießt Grazer ins Glück

In der 90. Minute brachen dann aber alle Dämme, als Camara zum 2:0 einschob und so die Grazer ins Glück schoss. Wenige Minuten später war es dann aus. Damit holt sich der SK Sturm Graz nicht nur das Double aus Cup- und Ligasieg sondern auch noch viele Millionen Euro für die Fix-Teilnahme an der Champions League in der nächsten Saison.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.05.2024 um 19:04 Uhr aktualisiert