Schwer verletzt: Kärntnerin (68) von Leiter gestürzt

Auf ihrem Grundstück in Radenthein ist heute Nachmittag, kurz vor 17 Uhr, eine 68-jährige Frau auf eine an einem Baum gelehnte Leiter gestiegen, um einen dort angebrachten Nistkasten zu reinigen. Als sie sich an einem Ast anhalten wollte, brach dieser ab und die Frau stürzte etwa zwei Meter von der Leiter zu Boden. Bei dem Sturz wurde sie schwer verletzt und musste vom Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Spittal an der Drau gebracht werden, wie die Polizei berichtet.