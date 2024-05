Die Schattenseiten von „Tutto Gas“: „Es ist wirklich schlimm“

Es sind fast schon Müllberge, die sich am Strand in Lignano türmen.

Es sind fast schon Müllberge, die sich am Strand in Lignano türmen.

Während in der Früh eine Person wegen eines Herzinfarkts in Lignano reanimiert werden und ins Krankenhaus gebracht werden musste und die Polizei „deutlich mehr als in den vergangenen zwei Jahren“ zu tun hat, wie der Kärntner Polizist Martin Macor gegenüber 5 Minuten erklärt, zeigen sich am heutigen Sonntag weitere Schattenseiten von „Tutto Gas“.

„Plastikflaschen und -becher lässt jeder einfach fallen“

Fotos, die eine 5 Minuten-Reporterin durchschickt, zeigen fast schon Müllberge, die am Strand in Lignano hinterlassen werden. „Es ist wirklich schlimm, vor allem beim Meer“, meint sie gegenüber der Redaktion. Auch in der Stadt schaue es schlimm aus, weiß sie. „Glasflaschen müssen in Plastikflaschen und -becher umgeschüttet werden und diese lässt dann jeder einfach fallen“, erzählt sie weiter. Auch in den Restaurants würde es nur Plastikbecher statt Gläsern geben.

Pizza-Kartons, Alu-Dosen, Badeschlapfen & Co.

Doch auf den Fotos sind nicht nur Plastikflaschen und -becher zu sehen, die als Müll einfach achtlos auf den Strand und ins Meer geworfen werden. Zu erkennen sind auch viele Pizza-Kartons, vereinzelt ganze Müllsäcke, Alu-Dosen und sogar Badeschlapfen. Ob deren Besitzer diese noch abholen, darf bezweifelt werden.