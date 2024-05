Warnstufe „rot“: Gewitter ziehen jetzt durch Österreich

Wie wir heute bereits berichtet haben, wird es aktuell in einigen Teilen Österreichs ungemütlicher. Einige Regionen in Österreich, vor allem in Salzburg und in der Steiermark bekommen es aktuell so richtig ab – vonseiten der „Unwetterwarnzentrale“ wurde dort sogar die zweithöchste Warnstufe, nämlich „rot“, ausgesprochen.

©Screenshot „Unwetterwarnzentrale“ Einzelne Regionen in Österreich sind rot.

In den nächsten Stunden könnten weitere Gewitter entstehen

Betroffen dabei ist vor allem das Gebiet rund um das Grazer Bergland (von Gratkorn bis Frohnleiten) und rund um Lofer (rund um die Grenze zum deutschen Eck), wie „Skywarn“ nun auf Facebook berichtet. Man warnt in diesen Gebieten – inklusive Schwaz in Tirol – vor Starkregen, lokalen Windböen und Hagel bis zwei Zentimeter. Die Zugbahn der Zellen ist dabei in Richtung Osten. Zudem ist zu erwarten, „dass in den nächsten Stunden noch weitere Gewitter entstehen werden“, so die Meteorologen abschließend.