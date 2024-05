Grazer wurde bewusstlos: Rad-Crash fordert zwei Verletzte

Gegen 16.30 Uhr waren zwei Radfahrer, 59 und 61 Jahre alt, am Radweg der Feldkirchner Au in die entgegengesetzte Richtung unterwegs. In einer Kurve kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Kollision der beiden. Dabei dürfte der 61-jährige Grazer, der ersten Erkenntnissen zufolge ohne Helm unterwegs gewesen war, zu Sturz gekommen sein und in weiterer Folge das Bewusstsein verloren haben. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Graz gebracht. Der zweitbeteiligte 59-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung erlitt leichte Verletzungen.