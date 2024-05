Sonnenschein dominiert den Pfingstmontag in Kärnten

Auch am Pfingstmontag dürfte in Kärnten der Sonnenschein überwiegen. Lediglich ein paar hohe Wolken und ein paar Quellwolken am Nachmittag sind möglich, die Schauerneigung nimmt ab und es bleibt auch überwiegend niederschlagsfrei. „Dazu weht schwacher, am Nachmittag in Böen auch einmal mäßiger Wind“, so die Meteorologen der „GeoSphere Austria“. Die Höchstwerte erreichen bis zu 26 Grad.