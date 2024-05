Gewittergefahr: Am Pfingstmontag „türmen sich die Quellwolken“

Bis zum späteren Vormittag dürfte es in Österreich am Pfingstmontag weitgehend sonnig und trocken bleiben. „Nachfolgend türmen sich mit der Sonneneinstrahlung einmal mehr Quellwolken am Himmel und ausgehend von den Berg- und Hügellandschaften bilden sich ein paar Regenschauer und Gewitterzellen. Die meisten gibt es in der Osthälfte, nach Westen hin dürfte es etwas stabiler sein und hier bleiben Schauer am Nachmittag eher die Ausnahme“, wissen die Meteorologen der „GeoSphere Austria“.

Wind weht aus Ost bis Südwest

In den Abendstunden sollte die Gewitterneigung dann aber auch vorerst wieder abnehmen, heißt es weiter. „Der Wind weht abseits der Gewitter schwach bis mäßig aus Ost bis Südwest.“ In der Früh wird es noch zwischen vier und 13 Grad haben, nachmittags steigen die Temperaturen dann auf 19 bis 27 Grad an.