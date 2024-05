Hund an „langer Leine“ gelassen – dann beißt er zu

Ein 48-jähriger Österreicher ging am Samstag, den 18. Mai gegen 18.15 Uhr, in Tarrenz (Tirol) mit seinem slowakischen Wolfshund spazieren. Den Hund ließ er an der „langen Leine“ und gab ihm somit vier bis fünf Meter Freiraum. Diesen „nutzte“ der Hund dann aber auch und biss eine 67-jährige Österreicherin ins linke Bein, wie die Polizei berichtet. Diese wurde verletzt und musste im Krankenhaus Zams versorgt werden. „Nach Abschluss der Ermittlungen ergeht eine Anzeige an die zuständigen Stellen“, so die Polizei abschließend.