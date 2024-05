Frontalkollision: Vier Verletzte bei schwerem Unfall auf B180

Ein 58-jähriger Mann war von Fließ in Richtung Nauders unterwegs, am Beifahrersitz befand sich seine 53-jährige Frau. Zur selben Zeit fuhr ein 33-jähriger Italiener mit seinem Auto auf der B180 in entgegengesetzte Richtung. Am Beifahrersitz saß ein 36-jähriger Deutscher. Aus bislang noch nicht näher bekannter Ursache ist der 58-Jährige mit seinem Auto nach links auf die Gegenfahrbahn geraten und in weiterer Folge frontal mit dem entgegenkommenden Wagen zusammengekracht.

Viele Einsatzfahrzeuge vor Ort

Alle vier beteiligten Personen wurden bei dem Unfall verletzt, sie alle wurden nach der Erstversorgung vom Rettungshubschrauber bzw. per Rettungsfahrzeugen ins Krankenhaus nach Zams eingeliefert. „Die B 180 war für die Zeit der Rettung und Unfallaufnahme gesperrt. Eine lokale Umleitung wurde eingerichtet“, erklärt die Polizei. Im Einsatz standen die Feuerwehr Prutz mit drei Fahrzeugen, die Rettung mit fünf Fahrzeugen, der Rettungshubschrauber und die Polizei mit sechs Streifen.