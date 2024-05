Betrunkener Autofahrer überschlug sich mit PKW: Wurde leicht verletzt

Veröffentlicht am 20. Mai 2024, 06:00 / ©5min.at

Der betrunkene Mann war mit seinem Auto in Richtung Glanhofen unterwegs. In der Gemeinde Feldkirchen, kam er mit dem PKW rechts von der Fahrbahn, überschlug sich und kam nach ca. 150 Metern in einer steilen Böschung zum Stillstand.

Kärntner leicht verletzt

Der Unfalllenker konnte sich selbst aus dem Wrack befreien und wurde leicht verletzt. Er wurde mit der Rettung ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Der Alkomatentest verlief positiv.