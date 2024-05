Mutter und Kind getötet: Todeslenkerin geht lebenslang ins Gefängnis

Veröffentlicht am 20. Mai 2024, 06:55 / ©5 Minuten

Es war eine Tragödie, die ganz Villach mitnahm. Eine Rumänin hatte im Jänner 2022 in Villach eine Mama und ihren fünfjährigen Sohn totgefahren. Das Motiv war ihre Eifersucht, denn sie war zuvor mit dem Kindsvater verheiratet gewesen.

Was ist damals ins Villach geschehen?

Nichtsahnend ging eine 43-jährige Villacherin mit ihrem fünfjährigen Sohn am 29. Jänner 2022 in Villach-Völkendorf spazieren, als plötzlich ein Auto mit überhöhter Geschwindigkeit auf sie zu schoss. Die beiden wurden von dem 60 km/h schnellen Fahrzeug erfasst und getötet. Am Steuer des Wagens saß eine 38-jährige Rumänin – wir haben berichtet. Schnell war klar, dass es sich um keinen Unfall handelte. Die 38-jährige Frau gab recht schnell zu, dass sie aus Eifersucht gehandelt hatte.

Urteil nun rechtskräftig

Wie die Kleine Zeitung jetzt berichtet, ist das Urteil gegen die Rumänin rechtskräftig: Sie muss für den Doppelmord lebenslang in die Haft. Der Verteidiger der Frau, Michael Hirm, hatte zuvor eine geringere Strafe gefordert. Da die Rumänin davor als unbescholten galt und ihre psychische Erkrankung mit Schuld an der Tat habe. Das wurde aber abgelehnt.